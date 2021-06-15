Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM: (GELİŞME)

10.05.2021 tarihinde "İhmalkarane Eylemde Bulunmak" meselesi ile ilgili olarak Tuzla’da yapımı devam etmekte olan okul inşaatı damında izolasyon halısı döşemekte olduğu bir sırada dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanan Nowab MIAH (E-46) tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE ( HİNT KENEVİRİ) TASARRUFU

15.06.2021 tarihinde, saat 00.10 sıralarında Şht.Temel Şimşir sokak üzerinde, park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen T.T.A. (E-19) ve T.M.D.(E-18)’nin üzerlerinde ve konu araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

11-12.06.2021 tarihleri 08:00-18:00 saatleri arasında Yılmazköy’de faaliyet gösteren hırdavat dükkanında Nurcan VOLKAN’a ait el çantası ve içerisinde bulunan 5,642 TL nakit para çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.E.(K-26), tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

ARAZİ YANGINI

14.06.2021 tarihinde saat 11.10 sıralarında Yayla’da, Yayla Arıtma Tesislerinin batı kısmında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri ve Güzelyurt Belediyesi ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu çeşitli şahıslara ait 78 adet narenciye ağacı, 28 adet zeytin ağacı kısmen, 8 adet narenciye ağacı ve 13 adet zeytin ağacı ile yaklaşık 50 dönüm biçilmemiş buğday tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

14.06.2021 tarihinde saat 09:00 sıralarında Haspolat‘da, faaliyet gösteren bir demir atölyesinde çalışan Samran AHMAD(E-27) imal edilen demir kamyon kasasının vinç ile demir sehpa üzerine alındığı esnada vince bağlı bulunan halatın kopması sonucu üzerine düşerek sol kolundan yaralanmıştır. Adı edilen kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



14.06.2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında Gönyeli’de Serkan DOĞRU (E-41) yapımı devam etmekte olan bir inşaatın çatısına güneş paneli taşımakta olduğu bir sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düşüp yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 14-15.06.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.