Polisten haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU, YARALAMA VE CİDDİ DARP

26.09.2021 tarihinde, saat 03:40 sıralarında, İskele'de B.K.(E-39), kalmakta olduğu ikametgahı içersinde tartıştığı kız arkadaşı K.E.(K-27)’yi darp edip tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile sağ kol iç kısımdan yüzeysel şekilde yaralamıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında B.K.(E-39)’nin ikametgahında tespit edilen ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kağıt parçası emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

2019-Ağustos 2021 ayları arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde çalışmakta olan S.T.(K-61)’nin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu toplam 171.884 TL parayı iş yeri muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

26.09.2021 tarihinde, Alayköy’de Atatürk caddesi üzerinde park halinde bulunan Türkan ULAŞ’a ait salon aracın sol ön camı taş ile kırılarak kasti hasara uğratıldıktan sonra, araç içerisinden adı edilen ve oğluna ait; 3 adet cep telefonu, bir adet para cüzdan, 3 adet kimlik kartı, bir adet sürüş ehliyeti, 2 adet bankamatik kartı ile toplam 320 TL nakit para çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak tespit edilen B.P.(E-26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

AMME FESATCILIĞI (KASTİ HASAR-GELİŞME)

tarihinde, Boğazköy Oray-11 sitesinde, H.H.T.(E-55)’ye ait jeep araç üzerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilemek suretiyle kasti hasara uğratılması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, konu aracı, sigortadan para almak niyetiyle H.H.T.(E-55) ve M.F.(E-60)’nin birlikte yaktıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ AVLANMA

26.09.2021 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, ikinci ince av mevsimi kapsamında, av koruma görevlileri tarafından yapılan kontrollerde, H.Ö.(E-22)’nün Esenköy’de 7 numaralı ava kapalı bölge içersinde kanunsuz olarak avlandığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 26-27.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 18 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.