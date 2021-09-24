Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

22.09.2021 tarihinde, Geçitköy’de ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Kolan British Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Abdülkadir ARMUTLU (E-54)’nun, 23.09.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin geçirmiş olduğu “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

23.09.2021 tarihinde, Girne’de, H.A.(E-29), A.Ö. (E-37) ve E.A.(E-24)’nın kalmakta oldukları ikametgah içerisinde polis tarafından yapılan aramada; bir adet 9 mm çapında tabanca ve 9 mm çapında toplam 35 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

23.09.2021 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Türkmenköy’de, yapımı devam etmekte olan ambar inşaatında çalışmakta olan Shoaıb AMEEN (E-23), blok duvarın üzerine yıkılması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Nöroloji servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR

24.09.2021 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Güneşköy’de, Kaan BORAT’a ait olup ikametgahı önünde park halinde bulunan MC 538 plakalı salon araç üzerine, meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilemek suretiyle kasti hasara uğratılmıştır.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonunu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, ikametgâhın duvarına asılı bulunan klima dış ünitesi yanarak ve evin pencere camı ise ısıdan patlamak suretiyle hasara uğramıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İHMALKARLIK SONUCU YANGINA SEBEP OLMA

23.09.2021 tarihinde 16:30 sıralarında, Ercan Havaalanının batısında ağıllar bölgesinde bulunan çöplük alan içerisinde, temizlik amacı ile meçhul şahıs/lar tarafından yakılan ateşin Mahmut MODA’ya ait ağıla sirayet etmesi sonucu, ağıl içerisinde bulunan 180 adet rulo ve 200 adet kare balya ile balya bağlama makinesi (beyler) yanarak zarar meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 23-24.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 23 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.