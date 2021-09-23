Polisten haberler

HIRSIZLIK

18.09.2021 tarihinde, Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkette müşteri olarak bulunan S.J.(E-45)’nin, market içerisinde satışa sunulan toplam değeri 39,60 TL değerinde bir adet erkek parfümünü, A.I.(E-35)’nın ise toplam 319,70 TL değerindeki kişisel bakım malzemelerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

21.09.2021 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, bir müşteri tarafından unutulan cep telefonunun H.K.(E-51) tarafından çalındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, çalınan cep telefonu tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



KASTİ HASAR

22.09.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Karşıyaka’da, Salahi Mehmetali Sokak üzerinde, R.K.(E-53) ile M.K. (E-51) arasında yaşanan tartışma sonucu, R.K. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tahta sopa ile M.K.’nin park halindeki van aracının ön camı ile sağ ön kapı camını vurup kırmak suretiyle hasara uğratmıştır. R.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

22-23.09.2021 tarihleri, 22:00-01:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri, restoranlar, meyhaneler, marketler, bar ve eğlence yerleri ile kahvehaneler kontrol edilmiş olup, üç iş yerinin kapatma saatine uymadığı tespit edilmiş ve bahse konu işletme sahipleri hakkında yasal işleme gidilmiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 28 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 824 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 257 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Alkollü araç kullanma suçundan dolayı 6 araç trafikten men edilirken bir araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bar ve eğlence yerlerinde kontroller gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 300 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 36 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA VE YASAL EMİRLERE UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 22-23.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 23 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve 4 iş yerinin ise kapatma saatine uymayarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.