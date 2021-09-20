banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Sağlık, muhalefet ve sendikaların da sorunudur!
Sağlık, muhalefet ve sendikaların da...
Lefkoşa turizmine büyük müjde
Lefkoşa turizmine büyük müjde
Kamuda kış mesaisi başladı
Kış mesaisi başladı
banner376

Polisten haberler

20 Eylül 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

20 Eylül 2021 Pazartesi 12:44
Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM    
19.09.2021 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Güvercinlik’te sakin Ayşe YOZCU (K-98), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ayşe YOZCU’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir. 

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)
18.09.2021 tarihinde, Kırklar'da, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Figen KARAHAN (K-54)’ın, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin, kronik akciğer ve kalp hastalığına bağlı olarak gelişen “solunum ve dolaşım yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

banner341

HIRSIZLIK 
1.    19.09.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otele ait kumarhanede çalışmakta olan F.D.(E-24), depoda muhafaza edilmekte olan toplam 8.119 TL değerindeki 4 şişe viskiyi çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.    

2.    18.09.2021 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir alışveriş merkezi içerisinde Emre GÜNER tarafından unutulan cüzdan içerisinde muhafaza edilen 4,175 TL nakit para çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.M.(E-62) ve J.P.J.N.(K-61) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK 
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 19-20.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 30 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolis HaberleriPolis Basın Bülteni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftalık yangın bilançosu
Haftalık yangın bilançosu
Khaled Alradawı 3 gün daha poliste tutuklu kalacak
Khaled Alradawı 3 gün daha poliste tutuklu kalacak
26 kişiye yasal işlem!
26 kişiye yasal işlem!
Sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme
Sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme
Cumartesi akşamı olaylı geçti!
Cumartesi akşamı olaylı geçti!
Yeşilyurt’ta yangın
Yeşilyurt’ta yangın
Araç yangını!
Araç yangını!
Polisten haberler
Polisten haberler
Çalıştığı işyerini soydu!
Çalıştığı işyerini soydu!
Tasarruflarında uyuşturucu madde tespit edilen 2 zanlı, 3 gün daha tutuklu kalacak
Tasarruflarında uyuşturucu madde tespit edilen 2 zanlı, 3 gün daha tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim