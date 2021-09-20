Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

19.09.2021 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Güvercinlik’te sakin Ayşe YOZCU (K-98), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ayşe YOZCU’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

18.09.2021 tarihinde, Kırklar'da, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Figen KARAHAN (K-54)’ın, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin, kronik akciğer ve kalp hastalığına bağlı olarak gelişen “solunum ve dolaşım yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

1. 19.09.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otele ait kumarhanede çalışmakta olan F.D.(E-24), depoda muhafaza edilmekte olan toplam 8.119 TL değerindeki 4 şişe viskiyi çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 18.09.2021 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir alışveriş merkezi içerisinde Emre GÜNER tarafından unutulan cüzdan içerisinde muhafaza edilen 4,175 TL nakit para çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.M.(E-62) ve J.P.J.N.(K-61) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 19-20.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 30 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.