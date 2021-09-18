Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

18.09.2021 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Kırklar'da sakin Figen KARAHAN(K-54), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

2020-2021 yılları arasında, Lefkoşa Sanayi bölgesinde, oto yedek parça satışı yapan bir işyerinde çalışan M.D.(E-48)’nin iş yerine ait muhtelif oto yedek parçaları ile makinist el aletlerini çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

05.09.2021 tarihinde, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan F.B.Ç. (K-20)’nin ürün satışı sonrası müşterilerden temin ettiği toplam 801 TL nakit parayı alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2018-2021 yılları, Ocak- Eylül ayları arasında, İskele’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde teknisyen olarak çalışan D.Ş.(E-29)’nin şirkete ait 3 adet bisikleti, 8 adet su motorunu, 1 adet gazocağını, 5 paket fayansı, 3 adet boyayı, 2 adet alüminyum elektrik sayacı dolabını, 6 adet plastik sandalyeyi, 1 adet krikoyu, el arabasını, ilaçlama pompasını, piknik masasını, televizyonu, fayans kesme makinesini, kaynak makinesini, uzatma kablosunu, alüminyum merdiveni, demir kesme makasını, budama el makasını, baltayı, balyozu, çapayı ve tırmığı çaldığı tespit edilmiştir.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma sonucu bahse konu şahsın 2021 yılı, Şubat-Temmuz ayları arasında, yine aynı şirket binaları içerisinden 2 adet klimayı ve 1 adet bisikleti çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 17-18.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.