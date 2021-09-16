Polisten haberler..

SAHTE PARA TASARRUFU VE TEDAVÜLE SÜRME

15.09.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz şirketine giden H.C.Ö.T.(E-22), tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğunu bildiği 50 dolarlık banknotlardan oluşan 1500 ABD Doları banknotu (30 adet), tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.A.(E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

1. 25.08-15.09.2021 tarihleri arasında, Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkette müşteri olarak bulunan K.K.(E-28) ve A.K.(E-18)’nin, üç farklı tarihte market içerisinde satışa sunulan toplam değerleri 522,83 TL değerindeki gıdalar ile bir adet elektronik eşyayı alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 15.09.2021 tarihinde, Çatalköy’de sakin Sedef Delibaş İNCE’ye ait ikametgaha temizlik maksadıyla giden A.J.L.(K-29)’nin adı edilene ait bir adet altın kolyeyi çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, çalınan kolye tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

15.09.2021 tarihinde, Çatalköy’de, G.D.(E-40)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada,

tasarrufunda bulunan aracı gümrüksüz olarak tasarruf edildiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA VE YASAL EMİRLERE UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 15-16.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 18 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin ise kapama saatine uymayarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.