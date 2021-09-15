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Polisten haberler..

15 Eylül 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

15 Eylül 2021 Çarşamba 14:31
Polisten haberler..

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
1. 15.09.2021 tarihinde, Girne’de, O.E.U.’nun ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 600 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


2. 14.09.2021 tarihinde, Girne’de, Özdemir Özocak Sokak üzerinde, A.S.E.A.(E-26)’nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramda yaklaşık 600 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.G.A.Y.(E-22) tutuklanmıştır.

Akabinde M.G.A.Y’nin ikametgahında yapılan aramada uyuşturucu içiminde kullanılan nargile haline getirilmiş bir adet plastik şişe ile yaklaşık 0,50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SAHTE PARA TASARRUFU VE TEDAVÜLE SÜRME
14-15.09.2021 tarihleri arasında, Girne’de, N.P.A.(E-28) ve O.E.U.(E-24)’nun, tasarruflarında sahte olduklarını bildikleri 50 dolarlık banknotlardan oluşan 2100 ABD Doları banknotu, karşılığında Türk Lirası almak amacıyla başka bir şahsa vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

28.08.2021 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Car Park Car Clinic” isimli iş yerinde çalışan M.Ş.(E-35)’in araç bakım ve temizliği için müşteriden almış olduğu 1500 TL parayı iş yerine teslim etmeyip, kendisine ait banka hesabına yatırmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASI İLE ŞANS OYUNLARI YASASI NA AYKIRI HAREKET
14.09.2021 tarihinde, Lefkoşa’da Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, İ.T.E.(E-32)’nin yasa dışı bahis siteleri ve müşterilerine internet üzerinden teknik destek sağlayarak şans oyunları yasası ve beden eğitimi ve spor yasasına aykırı hareket ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS (GELİŞME)

13.09.2021 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Burhan DOĞDU (E-24) bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 14-15.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 18 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolis Haberleri
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