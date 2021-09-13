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Polisten haberler..

13 Eylül 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

13 Eylül 2021 Pazartesi 14:37
Polisten haberler..

VAHİM ZARAR

12.09.2021 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Koruçam’da, A.A.(E-54) ile G.Ö.(E-55) arasında yaşanan tartışma sonucu, A.A.(E-54) daha sonradan olay yerine gelen Y.A.(E-28), İ.A.(E-51), N.A. (E-47), N.A.(E-42), İ.K.(E-54), A.E.(E-49), B.Ö.(E-52) ve S.A.(E-14) ile birlikte G.Ö’nün vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle söz konusu şahsı ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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YANGIN

12.09.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Ozanköy’de Kavak Sokak üzerinde iki ayrı evi ayıran bahçe duvarı üzerinde bulunan elektrik tesisatında oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu Can DEMİRDÖVEN’e ait yaklaşık 500 kg zeytin odunu, muhtelif tahtalar ve Cemal Semih ATAY’a ait ambarın tüm ahşap kısımları ile ambar içerisindeki muhtelif duvar boyaları, boya malzemeleri ve dört adet ahşap sandalye yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 12-13.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 17 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise kapama saatine uymayarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolis Haberleri
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