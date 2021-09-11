Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

08.09.2021 tarihinde, Gönyeli’de ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren HABİP DERZİNEVESİ (E-77)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ÇEK SAHTELEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

2021 yılı Haziran-Temmuz ayları içerisinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Nurcan Çelik Ltd. isimli iş yerinde çalışan M.K.(E-29), işverenine, gerçekte mal satın almadığı bir müşteriden, işyeri adına mal satın aldığı beyanında bulunduktan sonra, işvereni tarafından sözde mal satın alınan şahıs adına iki ayrı çek yaprağı üzerine toplamda 18,400 TL yazılmasını sağladığı ve akabinde de konu şahsın kimliğine bürünerek çekleri bozdurmak suretiyle 18,400 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

10.09.2021 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kontroller gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 520 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 103 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 5 araç ise trafikten men edilmiştir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 10-11.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 21 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.