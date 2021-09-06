Polisten haberler..

KANUNSUZ AVLANMA

05.09.2021 tarihinde, II. İnce Av kapsamında ülke genelinde yapılan denetimler sonucu, toplam 2 kişinin Yuvacık köyünde ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

AVDA YARALANAN ŞAHIS

05.09.2021 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Bostancı’da sakin Cezar SEMERCİ (E-38), Bostancı- Güneşköy arasında avlandığı sırada, meçhul avcılar tarafından atılan tüfekten çıkan saçmaların gözüne isabet etmesi sonucu yaralanmıştır. Cezar SEMERCİ, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 05-06.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 20 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.