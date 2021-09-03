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Polisten haberler..

3 Eylül 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

03 Eylül 2021 Cuma 12:35
Polisten haberler..

KAYIP ŞAHIS

02.09.2021 tarihinde, Lefkoşa’da sakin Aminata JAİTEH (K-22)’in Mart 2021 tarihinden beridir kayıp olduğu, kendisinden haber alınamadığı arkadaşları tarafından polisin bilgisine getirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir. 

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 02-03.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 22 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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