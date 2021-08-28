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Polisten haberler..

28 Ağustos 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:55
Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

27.08.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında Sınırüstü'nde, yaşlı bakım evinde kalmakta olan Aynur HATAY (K-80) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE(HİNTKENEVİRİ),KANUNSUZ PATLAYICI MADDE VE ATEŞLİ SİLAH TASARRUFU

27.08.2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında Ortaköy’de S.B.(E-53)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sigara, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 2 adet boş şarjörü ile  89 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.        

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 27-28.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 30 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve 1 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Son Güncelleme: 28.08.2021 11:01
Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolis Basın Bülteni
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