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Polisten haberler..

26 Ağustos 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

26 Ağustos 2021 Perşembe 12:18
Polisten haberler..

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 25-26.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 15 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

TRAFİK KAZASI

25.08.2021 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz anayolunun 11-12 kilometreleri üzerinde Ahmet Ersoy HIDIROĞLU (E-61), yönetimindeki bisiklet ile Karpaz istikametine doğru tehlikeli   bir şekilde seyrettiği sırada gidiş istikametine doğru yolun solunda atık asfalt içerisinde arızalanıp Bedran UÇAK (E-27) tarafından park halinde bırakılan LH 862 plakalı çift kabin aracın sağ arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolisiye Haberler
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