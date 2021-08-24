Polisten haberler..

HIRSIZLIK

1. 20.08.2021 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Girne'de Hanımeli Sokak üzerinde bir şahıs tarafından düşürülen para cüzdanı ve içerisinde bulunan 2000TL nakit para ile kişisel belgelerin S.C.(E-45) tarafından bulunarak çalındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

2. 20-21.08.2021 tarihleri arasında Girne’de park halinde bulunan Hanife Sümeyye ŞAHİN’e ait araç içerisinden 1 adet Ipad Pro marka tablet ve 50 TL nakit para çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.A.L.(E-22) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 23-24.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.