banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl yolundan uzakta kaybolmak
Akıl yolundan uzakta kaybolmak
Seçim meraklısı değiliz ama…
Seçim meraklısı değiliz ama…
140'ı yerel 178 pozitif vaka
140'ı yerel 178 pozitif vaka
Covid-19 bir can daha aldı
Covid-19 bir can daha aldı
banner376

Polisten haberler..

24 Ağustos 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

24 Ağustos 2021 Salı 10:13
Polisten haberler..

HIRSIZLIK

1.     20.08.2021 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Girne'de Hanımeli Sokak üzerinde bir şahıs tarafından düşürülen para cüzdanı ve içerisinde bulunan 2000TL nakit para ile kişisel belgelerin S.C.(E-45) tarafından bulunarak çalındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir. 

2.     20-21.08.2021 tarihleri arasında Girne’de park halinde bulunan Hanife Sümeyye ŞAHİN’e ait araç içerisinden 1 adet Ipad Pro marka tablet ve 50 TL nakit para çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.A.L.(E-22) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 23-24.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Polis HaberleriPolisiye OlaylarPolis Basın Bülteni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cratos'ta mahkeme kararı!
Cratos'ta mahkeme kararı!
Yangınlara karşı alınması gereken tedbirler!
Yangınlara karşı alınması gereken tedbirler!
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Haftalık yangın raporu
Haftalık yangın raporu
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Askeri yasak bölgeyi ihlal eden kadına 3 gün tutukluluk
Askeri yasak bölgeyi ihlal eden kadına 3 gün tutukluluk
23 kişiye yasal işlem!
23 kişiye yasal işlem!
Yeniboğaziçi'nde hırsızlık!
Yeniboğaziçi'nde hırsızlık!
Dipkarpaz'da ciddi darp!
Dipkarpaz'da ciddi darp!
Eski Park Otel'den hurda demir çaldılar
Eski Park Otel'den hurda demir çaldılar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim