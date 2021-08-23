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Polisten haberler..

23 Ağustos 2021 Polis Basın Bülteni..

23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:22
Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (YÜKSEKTEN DÜŞME)

23.08.2021 tarihinde, saat 07:00 sıralarında Gazimağusa’da sakin  Sophie Elizabeth KOHL (K-20), kalmakta olduğu apartmanın 7. katından henüz tespit edilemeyen bir şekilde düşerek yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (İŞ KAZASI)

07.08.2021 tarihinde, Alsancak’ta yapımı devam etmekte olan inşaatta tuğla ördüğü sırada dengesini kaybederek düşerek ağır yaralan Waqar YOUNAS (E-29), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde, 22.08.2021 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.   

HIRSIZLIK

22.08.2021 tarihinde, saat 16:45 sıralarında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Akyüzler Nakliyat Şirketine ait olup iş yerinin yanında park halinde bulunan araç, mal sahibinden izinsiz olarak alınıp çalındıktan sonra, yine aynı yerde bulunan şirkete ait toplam 5.500 TL değerindeki hurda malzemeler  (4 adet tır kasası yan kapağını, 6 adet tır dorse yan babası, 3 adet tır tekerleği jantını, 1 adet araç motor bloğunu, 2 adet tır aksı, 1adet Doblo marka araç motoru, 1 adet tır şaftı, bir adet tır freni, 1 adet tır tüpü ve motor aksamları) çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.S.(E-36) ve A.H.(E-30) tutuklanmış olup, çalınan malzemeler ve araç, zanlıların tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.   

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 22 - 23.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Polisiye OlaylarPolis Basın BülteniPolisiye Haberler
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