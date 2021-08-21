Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

18.08.2021 tarihinde, Lefkoşa’da ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Myustedzheb Salıev MAHMUDOV (E-73)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

20.08.2021 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Beyarmudu - İncirli köyleri arasında bulunan çöplük mevkiinde meydana gelen yangının araziye sirayet etmesi sonucu; bir şahsa ait su motoru, bobin, elektrik panosu, elektrik kabloları, sulama hortumları ile çeşitli şahıslara ait toplam 80 dönüm biçilmiş anız ve 20 adet rulo balya ve 90 dönümlük arazi içerindeki kıraçlık alan yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 20 - 21.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 1 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 kişinin ise iş yerini kapatmayarak yasal emirlere uymadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.