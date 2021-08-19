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Polisten haberler..

19 Ağustos 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

19 Ağustos 2021 Perşembe 11:15
Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM         

18.08.2021 tarihinde, saat 17:45 sıralarında, Lefkoşa’da Myustedzheb Salıev MAHMUDOV (E-73) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)                                                                                                         

16.08.2021 tarihinde, İnönü’nde ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hanife GÜNİNDİ AKSOY(K-75)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK        

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 18- 19.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 14 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Polisiye OlaylarPolis HaberleriPolis Basın Bülteni
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