Polisten haberler..

HIRSIZLIK

11.08.2021 tarihinde, Hamitköy’de Mehmet AKTAŞ’a ait salon araç ile içerisinde bulunan spiral makinesi, tepsili ahşap kesme makinesini, harç karıştırıcı matkap, fayans kesme makinesi ve 14.08.2021 tarihinde de Lefkoşa’da Havva MARGİLİLİ’ye ait salon aracın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu cürümlerin İ.T.(E-19), G.T. (E-27) ve G.U. tarafından işlendiği tespit edilmiştir. İ.T. benzer suçlardan dolayı poliste tutuklu olup, G.T.(E-27) ve G.U. ise aranmaktadır.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP



15.08.2021 tarihinde, Girne’de R.P. (E-22) ve A.G. (E-20) aralarında çıkan tartışma sonucunda Ali GÜL’ü ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İHTİYATSIZLIK VE İHMALKÂRLIK SONUCU YANGINA SEBEP OLMA

17.08.2021 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Akdoğan ağıllar bölgesinde, Menteş KAFKAS’a ait ağılda kaynak işi yapan M.E.(E-50), makineden atılan kıvılcımlardan hayvan gübrelerinin alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın sonucu 400 adet balya ile 120 torba arpa yanarak zarar meydana gelmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.