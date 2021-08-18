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Polisten haberler..

18 Ağustos 2021 Polis Basın Bülteni..

18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:25
Polisten haberler..

HIRSIZLIK
11.08.2021 tarihinde, Hamitköy’de Mehmet AKTAŞ’a ait salon araç ile içerisinde bulunan spiral makinesi, tepsili ahşap kesme makinesini, harç karıştırıcı matkap, fayans kesme makinesi ve 14.08.2021 tarihinde de Lefkoşa’da Havva MARGİLİLİ’ye ait salon aracın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu cürümlerin İ.T.(E-19),  G.T. (E-27) ve G.U. tarafından işlendiği tespit edilmiştir. İ.T. benzer suçlardan dolayı poliste tutuklu olup, G.T.(E-27) ve G.U. ise aranmaktadır.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP         

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15.08.2021 tarihinde, Girne’de R.P. (E-22) ve A.G. (E-20) aralarında çıkan tartışma sonucunda Ali GÜL’ü ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İHTİYATSIZLIK VE İHMALKÂRLIK SONUCU YANGINA SEBEP OLMA         
17.08.2021 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Akdoğan ağıllar bölgesinde, Menteş KAFKAS’a ait ağılda kaynak işi yapan M.E.(E-50), makineden atılan kıvılcımlardan hayvan gübrelerinin  alevlenmesi sonucu  yangın meydana gelmiştir. Yangın sonucu 400 adet balya ile 120 torba arpa yanarak zarar  meydana gelmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK    
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 17- 18.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 4 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolisiye Haberler
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