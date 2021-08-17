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Polisten haberler..

17 Ağustos 2021 Polis Basın Bülteni..

17 Ağustos 2021 Salı 12:49
Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM     
16.08.2021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, İnönü’nde sakin Hanife GÜNİNDİ AKSOY (K-75), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

EV AÇMA VE HIRSIZIK

15.08.2021 tarihinde, Kırıkkale’de Dursun SEVİNDİK’e ait ikametgaha ait pencerenin sineklik teli yırtılıp hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden bir adet televizyon, bir adet cep telefonu ve bir adet müzik aleti (saz) çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu cürümün İ.T.(E-19) ve G.T.(E-28) tarafından işlendiği tespit edilmiştir. İ.T. tutuklanmış olup, G.T. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.         

ÜRÜN HIRSIZLIĞI
09-14.08.2021 tarihleri arasında, Mehmetçik – Yedikonuk köyleri arasında, Candan SÖZALP’a ait tarla içerisinde bulunan 72 adet harnup ağacı üzerinden yaklaşık 1.750 kilogram ağırlığında harnup ürünü çalınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu harnupların benzer suçlardan poliste tutuklu olarak bulunan R.T.(E-66), H.T.(K-59), A.T.(E-44), H.Ö.(K-41), H.T.(K-42) ve İ.K.(E-36) tarafından toplanmak suretiyle çalındığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.     
 

HIRSIZLIK  

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14.08.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da bir apartmana ait otopark içerisinde park halinde bulunan Ahmet ÖZAVCILAR'a ait araç içerisinden adı edilene ait cüzdan ve cüzdan içerisindeki bulunan iki adet kimlik kartı, sürüş ehliyeti, iki adet banka kartı, üç adet USB, 200 TL ve 70 Euro nakit para çalınmıştır.  Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen  A.A.K. (E-21), O.S.R. (E-21), A.B.B. (E-25) ve O.L.J.G. (E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HAYVANLARA ZARAR VERME, KANUNSUZ PATLAYICI MADDE TAŞIMA VE TASARRUFU

16.08.2021 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Karşıyaka’da tank yolu olarak bilinen ormanlık arazi içerisinde O.S. (E-20) ve H.G. (E-34) tasarruflarında bulundurdukları hava tüfeği ile bir şahsa ait iki adet keçiyi çalmak niyetiyle yaraladıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


KAYIP ŞAHIS                                                                                                                  

16.08.2021 tarihinde, Lefkoşa’da sakin Chijındu Chınagorom OKOYE (E-21)’nin yaklaşık iki haftadan beridir kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı ailesi tarafından polise bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.  

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK    
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 16- 17.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolisiye Haberler
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