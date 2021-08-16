Polisten haberler..

SAHTE RESMİ EVRAĞI TEDAVÜLE SÜRME

15.08.2021 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa'da Lokmacı Kara kapısında N.L.D. (E-24) ve J.L.B. (K-22) tasarruflarında bulundurdukları, başka şahıslar adında düzenlenmiş sahte kimlik kartlarını GKRY Bölgesine geçiş yapmak amacı ile görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ÜRÜN HIRSIZLIĞI

14.08.2021 tarihinde, Mehmetçik’te, Gopsa Mevkiinde, Zuhal KIRIMLI PEKŞAH’a ait ağaçlar üzerinden 200 kg, Sevinç ONBAŞI’ya ait ağaçlar üzerinden 400 kg ve Letife TOKGÖZ’e ait ağaçlar üzerinden ise 180 kg harnup izinsiz olarak toplanmak suretiyle çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada; meselede zanlı olarak görülen R.T.(E-66), H.T.(K-59), A.T.(E-44), H.Ö.(K-41), H.T.(K-42) ve İ.K.(E-36) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



EV YANGINI

15.08.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Alsancak’ta Yıldız GÖVSA’ya ait ikametgâhın bahçesi içerisinde bulunan prefabrik konteyner içerisinde elektrik kablolarının aşırı ısınması sonucunda bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu konteyner ve içerisinde bulunan muhtelif ev eşyaları, sigorta kutusu ve elektrik aksamları tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.