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Polisten haberler..

16 Ağustos 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:12
Polisten haberler..

SAHTE RESMİ EVRAĞI TEDAVÜLE SÜRME

15.08.2021 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa'da Lokmacı Kara kapısında  N.L.D. (E-24) ve J.L.B. (K-22) tasarruflarında bulundurdukları, başka şahıslar adında düzenlenmiş sahte kimlik kartlarını GKRY Bölgesine geçiş yapmak amacı ile görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ÜRÜN HIRSIZLIĞI
14.08.2021 tarihinde, Mehmetçik’te, Gopsa Mevkiinde, Zuhal KIRIMLI PEKŞAH’a ait ağaçlar üzerinden 200 kg,  Sevinç ONBAŞI’ya ait ağaçlar üzerinden 400 kg ve Letife TOKGÖZ’e ait ağaçlar üzerinden ise 180 kg harnup izinsiz olarak toplanmak suretiyle çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada; meselede zanlı olarak görülen R.T.(E-66), H.T.(K-59), A.T.(E-44), H.Ö.(K-41), H.T.(K-42) ve İ.K.(E-36) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.           

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EV YANGINI

15.08.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Alsancak’ta Yıldız GÖVSA’ya ait ikametgâhın bahçesi içerisinde bulunan prefabrik konteyner içerisinde elektrik kablolarının aşırı ısınması sonucunda bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu konteyner ve içerisinde bulunan muhtelif ev eşyaları, sigorta kutusu ve elektrik aksamları tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK    
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 15- 16.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolisiye Haberler
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