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Polisten haberler..

15 Ağustos 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

15 Ağustos 2021 Pazar 10:18
Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)       

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1.     13.08.2021 tarihinde Lefkoşa’da ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa KATİPOĞLU (E-64)’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

  

2.    13.08.2021 tarihinde,  Tatlısu’da  ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mesut MERTER'in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

3.      13.08.2021 tarihinde, Lapta’da ikametgahı içerisinde rahatsızlarak yaşamını yitiren Keith John GAZEY’in (E-73) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

4.     13.08.2021 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içersinde ölü olarak bulunan Mert ŞENOĞLU’nun (E-28) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

 
5.     3.08.2021 tarihinde Esentepe – Bahçeli arasında deniz içersinde bulunan kimliği meçhul erkek cesedi üzerinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Kimlik tespiti henüz yapılamamış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

14.08.2021 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.F.A.A.(E-25)’nın tasarrufunda,  yaklaşık 48 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.                            

YANGIN

15.08.2021 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Gönyeli’de, Aşıklar Tepesi Mevkiinde meydana gelen yangın sonucu; yaklaşık sekiz dönümlük alan ve dere yatağı içerisindeki okaliptüs ve akasya ağaçları, sazlıklar ve kuru otlar ile bölgede bulunan bir şahsa ait kalıp tahtaları yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devem etmektedir. 

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Polisiye OlaylarKktc Polis Basın Bülteni
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