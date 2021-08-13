Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

11.08.2021 tarihinde, Gemikonağı’nda, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Sefa ARSLAN (E-58)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ PATLAYICI MADDE VE ATEŞLİ SİLAH TASARRUFU

12.08.2021 tarihinde, Girne’de gerçekleştirilen operasyon sonucu O.B.(E-34)’ye ait araçta yapılan aramada; bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 15 adet canlı mermi ile bir adet tecavüzi alet (demir cop) bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

02.08.2021 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Taşkınköy’de faaliyet gösteren bir bankaya ait ATM cihazında işlem yapan bir şahsa yardım etme bahanesi ile yaklaşan H.A.(E-59), söz konusu şahsa ait banka hesabında bulunan 1420 TL nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 12-13.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.