banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Siyasette dur durak yok(!)
Siyasette dur durak yok(!)
Sahte sağlıkçılar cenneti
Sahte sağlıkçılar cenneti
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak yakışır mı?
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak...
132'si yerel 144 pozitif vaka
132'si yerel 144 pozitif vaka
banner376

Polisten haberler..

13 Ağustos 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

13 Ağustos 2021 Cuma 09:44
Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)
11.08.2021 tarihinde, Gemikonağı’nda, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Sefa ARSLAN (E-58)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ PATLAYICI MADDE VE ATEŞLİ SİLAH TASARRUFU

banner341
12.08.2021 tarihinde, Girne’de gerçekleştirilen operasyon sonucu O.B.(E-34)’ye ait araçta yapılan aramada; bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 15 adet canlı mermi ile bir adet tecavüzi alet (demir cop) bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

02.08.2021 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Taşkınköy’de faaliyet gösteren bir bankaya ait ATM cihazında işlem yapan bir şahsa yardım etme bahanesi ile yaklaşan H.A.(E-59), söz konusu şahsa ait banka hesabında bulunan 1420 TL nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 12-13.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

banner360
Anahtar Kelimeler:
KKTC Polisiye Olaylar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Veysel Akpınar 5 gün poliste tutuklu kalacak
Veysel Akpınar 5 gün poliste tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlıları cezaevine gönderildi
Hırsızlık zanlıları cezaevine gönderildi
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Vurdu, kırdı, öfkesi dinmedi
Vurdu, kırdı, öfkesi dinmedi
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Selçuk Kömeli'nin teminat talebi kabul görmedi
Selçuk Kömeli'nin teminat talebi kabul görmedi
Ahmet Zayytov tutuksuz yargılanacak
Ahmet Zayytov tutuksuz yargılanacak
Yargıç teminat talebini kabul etmedi!
Yargıç teminat talebini kabul etmedi!
Eşref Erensu 2 gün poliste tutuklu kalacak
Eşref Erensu 2 gün poliste tutuklu kalacak
Darp edilen de darp eden de cezaevinde tutuklu kalacak!
Darp edilen de darp eden de cezaevinde tutuklu kalacak!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim