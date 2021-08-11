Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM
1. 10.08.2021 tarihinde, 07:00-10:30 saatleri arasında, Sütlüce’de sakin Olgun KAPTAN (E-54) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “yüksek tansiyona ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
2. 11.08.2021 tarihinde, saat 00:00 sıralarında, Gemikonağı’nda sakin Sefa ARSLAN (E-58) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.
ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)
VAHİM ZARAR
10.18.2021 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Taşkınköy’de Ö.İ. (E-29), aralarında çıkan tartışma sonucunda Ali ÖZTOKER’in burnuna yumruk vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK VE BULAŞICI HASTALIKLAR YASASINA AYKIRI HAREKET
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 10-11.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 19 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 kişinin ise iş yerini kapatmayarak yasal emirlere uymadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.