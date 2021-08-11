Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 10.08.2021 tarihinde, 07:00-10:30 saatleri arasında, Sütlüce’de sakin Olgun KAPTAN (E-54) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “yüksek tansiyona ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 11.08.2021 tarihinde, saat 00:00 sıralarında, Gemikonağı’nda sakin Sefa ARSLAN (E-58) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)



07.08.2021 tarihinde, Esentepe’de ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Arif ARISU(E-62)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



VAHİM ZARAR

10.18.2021 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Taşkınköy’de Ö.İ. (E-29), aralarında çıkan tartışma sonucunda Ali ÖZTOKER’in burnuna yumruk vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir