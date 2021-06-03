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Flaş Haber
Lefkoşa'da intihar!
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Polisten haberler..

Polis Basın Subaylığı'nın 3 Haziran 2021 tarihli basın bülteni..

03 Haziran 2021 Perşembe 14:48
Polisten haberler..
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ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

02.06.2021 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gönyeli’de sakin Paschal Chukwuebuka IREKA (E-27) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.


GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)
1. 30.05.2021 tarihinde, Girne’de ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Yusuf Taşer TAŞBEY (E-64)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “yeni geçirilmiş miyokart infaktüse bağlı kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

30.05.2021 tarihinde Lefkoşa’da ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Turhan GENCER (E-57)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

02.06.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Hamitköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından D.A.E.(E-24)’nin kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada; satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde, yaklaşık 31 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoıd türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devem etmektedir.

006.2021 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gönyeli’de F.C.I.(E-30)’nın kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
 

İKAMETGAHTAN HIRSIZLIK VE MÜLKE TECAVÜZ
29 - 31.05.2021 tarihleri arasında, Girne’de Yusuf Egemen DÖNMEZ ve Hasan Hüseyin DÖNMEZ’e ait ikametgah içerisine girilmiş ve içerisinden bir adet sabit kamera çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelemsi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.Y. (E-34) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 02-03.06.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polis Basın SubaylığıPolisiye Olaylar
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