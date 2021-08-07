Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 06.08.2021 tarihinde, saat 08:45 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Arnaud Kemta TAMBO (E-28) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Müteveffanın cesedi üzerinde yapılan muayenesinde darp ve cebir izine rastlanılmamıştır. Kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 06.08.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Karşıyaka’da sakin Mark Andrew HINDLEY (E-57) kalmakta olduğu ikametgâhı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Müteveffanın cesedi üzerinde yapılan muayenesinde darp ve cebir izine rastlanılmamıştır. Kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP



06.08.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir petrol istasyonu içerisinde, A.N.(E-27) aralarında çıkan tartışma sonucu Jeyhun YAKUBOV’un yüzüne yumruk vurmak suretiyle adı edileni darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMA

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 06-07.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.