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Polisten haberler..

6 Ağustos 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

06 Ağustos 2021 Cuma 14:31
Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)       
03.08.2021 tarihinde, ikametgâhında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Hannan TAYYAR’ın ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

05.08.2021 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu M.A.(E-22)’nın tasarrufunda, yaklaşık 90 gram 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.    
 

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP         

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05.08.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da Z.K. (E-52), bir beton şantiyesi içerisinde elektrik borcunu ödemediği gerekçesiyle şantiyenin elektriğini kestiği gerekçesi ile tartıştığı Yunus ELAGÖZ'ü darp edip, olay sırasında araya giren Orbay KAYA'nın da yüzüne yumruk vurmak suretiyle adı edilenin burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


YANGIN
1.     05.08.2021 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metin Ulu’ya ait arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu 6 adet akasya ağacı tamamen, 3 adet zeytin ağacı kısmen, ve bir adet kuş kafesi ile kafes içerinde bulunan 20 adet kuş yanarak telef olmuştur. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2.     05.08.2021 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Dipkarpaz - Kaleburnu anayolu üzerinde Fesih KONAT'a ait ağılın dış kısmında yol kenarında başlayan yangının ağıl içerisinde duvar boyu dizilmiş olan balyalara sirayet etmesi sonucu 800 adet balya, 12060 metre uzunluğunda sulama hortumu ve ağılın üzerindeki 5 adet saç yanarak zarar meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK  

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 05-06.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 kişinin ise iş yerini kapatmayarak yasal emirlere uymadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polis HaberleriPolisiye OlaylarPolis Basın Bülteni
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