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Polisten haberler..

1 Ağustos 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

01 Ağustos 2021 Pazar 10:55
Polisten haberler..

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE ALMA VE TASARRUF       

31.07.2021 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.G. (E-45) ve M.S.’nin (E-50) tasarrufunda  birer adet içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunmuştur.  

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, olayda bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.G.               (E-40) tespit edilerek üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuş olup, adı edilenler tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.       

HIRSIZLIK  

15-16.07.2021 tarihleri, 20.00 - 05.30 saatleri arasında, Geçitkale'de M.N. (E-40), bir işyerinin önünden bulunan 12 adet kamyon jantını çalmıştı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada adı edilen tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

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1-  31.07.2021 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Güvercinlik Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir depo içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu depoda bulunan yaklaşık 60,000 çift ayakkabı ve 7,000 adet kıyafet tamamen yanarak zarar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.          

2-  01.08.2021 tarihinde, saat 05.00 sıralarında, Geçitkale - Mallıdağ arasında, yaklaşık sekiz dönümlük arazi içerisinde, tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu makilik alan ve içerisinde bulunan 150 adet selvi ile yabani zeytin ağaçları ve bir şahsa ait bahçe evinde bulunan çocuk oyun evi yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

3- 31.07.2021 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Büyükkonuk-Tuzluca arasında, elektrik direği sigortasından atılan kıvılcımın kuru otlara sıçraması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, bir dönümlük makilik alan içerisinde bulunan 4 adet yabani zeytin, şinya ve ardıç ağaçları kısmen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 31.07.2021 - 01.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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