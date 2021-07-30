Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİ ÖLÜM

29.07.2021 tarihinde saat 04:30 sıralarında Doğanköy’de, Girne’de sakin Hüseyin AVCILAR (E-73) misafir olarak kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin vücudunda yapılan dış muayenede darp cebir izine rastlanmamıştır. Hüseyin AVCILAR’ın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsisinin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.

KUNDAKLAMA



30.07.2021 tarihinde, saat 01:30 sıralarında Dipkarpaz’da, Lekko mevkiinde, Yunus DAĞ’a ait ağıl içerisinde bulunan balya ve samanlar meçhul şahıs/lar tarafından ateşe verilmek suretiyle yakılarak kundaklanmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu 2800 adet küçük fiğ kare balya, 3 römork arpa saman yığını, 1 kamyon buğday kısmen, 1500 torba arpa samanı, 250 torba fiğ samanı ve yarım dönüm kuru ot yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

SOYGUN VE CİDDİ DARP

29.07.2021 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da E.N.(E-31) aralarında bulunan alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Emmanuel Okorite SAMPSON’un vücudunun muhtelif yerlerine yumruk atıp ciddi bir şekilde darp ettikten sonra adı edilenin üzerinde bulunan cep telefonunu ve adına ısdar olan pasaportunu zor kullanarak alarak olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir. Mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğuna inanılan G.R.M.(K-31) tutuklanmış olup; E.N.(E-31) ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ YANGINI

30.07.2021 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Haspolat’ta Kararanfil Sokak üzerinde bulunan Ahmet TAŞSEVEN’e ait ikametgahın avlusu içerisinde park halinde bulunan NC 239 plakalı salon araç, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 29-30.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 14 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.