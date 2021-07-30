Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİ ÖLÜM
29.07.2021 tarihinde saat 04:30 sıralarında Doğanköy’de, Girne’de sakin Hüseyin AVCILAR (E-73) misafir olarak kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin vücudunda yapılan dış muayenede darp cebir izine rastlanmamıştır. Hüseyin AVCILAR’ın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsisinin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.
KUNDAKLAMA
SOYGUN VE CİDDİ DARP
29.07.2021 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da E.N.(E-31) aralarında bulunan alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Emmanuel Okorite SAMPSON’un vücudunun muhtelif yerlerine yumruk atıp ciddi bir şekilde darp ettikten sonra adı edilenin üzerinde bulunan cep telefonunu ve adına ısdar olan pasaportunu zor kullanarak alarak olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir. Mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğuna inanılan G.R.M.(K-31) tutuklanmış olup; E.N.(E-31) ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.
ARAÇ YANGINI
30.07.2021 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Haspolat’ta Kararanfil Sokak üzerinde bulunan Ahmet TAŞSEVEN’e ait ikametgahın avlusu içerisinde park halinde bulunan NC 239 plakalı salon araç, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 29-30.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 14 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.