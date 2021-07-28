Polisten haberler..

HIRSIZLIK, SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ VE HIRSIZLIK MAL KABULÜ

26.07.2021 tarihinde, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde bulunan boş arazi içerisinde muhafaza edilen araç çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.O. (E-30) tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada H.O. (E-30)’nun çalmış olduğu aracı A.C.A.(E-25)’ya 500 ABD Doları karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. A.C.A.(E-25) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNT KENEVİRİ) TASARRUFU



27.07.2021 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından G.O.E(E-31)’nin ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



ARAZİ YANGINI

27.07.2021 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Derivasyon bölgesinde bir şahsa ait ağılın yanında bulunan alan içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 20 adet tekerlek balya, 50 torba arpa samanı, 10 tonluk su deposu tamamen; 2.5 inç damlama borusu ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 27-28.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 15 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 4 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.