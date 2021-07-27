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Polisten haberler..

27 Temmuz 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

27 Temmuz 2021 Salı 12:02
Polisten haberler..

YARALAMA VE CİDDİ DARP   
26.07.2021 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da U.J.O.(E-31),  kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucu Pascal Kounchou WAWOUE’yi elleri ve ayakları ile vurup darp ettiği sırada göğsünden iterek cam bardağın üzerine düşüp baş ve kulak kısmından yaralanmasına sebep olmuştur. Pascal Kounchou WAWOUE, kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servis’de görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Kulak Burun Boğaz Servisi’nde müşahede altına alınmıştır. U.J.O. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  

YANGIN (GELİŞME)        

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23.07.2021 tarihinde, Mutluyaka Ağıllar Bölgesi’nde, meydana gelen yangın sonucu Tünay ABİÇ’e ait ağıl içerisinde muhafaza edilen 170 adet rulo balyanın tamamen yanarak zarar gördüğü belirtilmişti.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada bahse konu balaları D.Ö. (E-49)'nün kasten ateşe vererek yaktığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.       

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 26-27.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.     Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye Olaylar
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