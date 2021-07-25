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Polisten haberler..

25 Temmuz 2021 tarihli Polis Basın Bülteni...

25 Temmuz 2021 Pazar 10:04
Polisten haberler..

HIRSIZLIK

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24.07.2021 tarihinde; saat 15.30 sıralarında  Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelde çalışmakta olan Z.K.(E-46)’nin otelde müşteri olarak kalmakta olan bir şahsa ait toplam 25.000 TL nakit parayı para kasası içerisinden almak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 24-25.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 25 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Polisiye Olaylar
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