Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (İNTİHAR)

15.07.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Borusan Ormanı içerisinde, Paşakent’te sakin Nusrettin GÜNEŞ (E-47), kendini asmak suretiyle intihar ederek yaşamını sonlandırmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YARALAMA

14.07.2021 tarihinde, saat 18:45 sıralarında, Ortaköy’de 5. Sokak üzerinde, A.B.(E-18) aralarında çıkan tartışma sonucu, tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan çakı ile A.Ç.(E-23)’yi karın boşluğundan B.Ç.(E-17)’yi ise elinden hafif şekilde yaralamıştır. Olayda yaralanan şahıslar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde görmüş oldukları tedavilerini müteakip müşahede altına alınmışlardır. A.B.(E-18) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 15.07.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Dipkarpaz - Zafer Burnu anayolunun onuncu kilometresinde Adnan AYGÜN’e ait tarlada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu 10 dönüm anız yanarak zarar gördü. Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.

2. 15.07.2021 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Haspolat Arıtma Tesisi bölgesinde, bir iş yerine ait su deposu yanında bulunan elektrik direğinin fırtına nedeniyle kırılması sonucu elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde atılan kıvılcımlar nedeniyle yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu iş yerine ait 4 adet su motoru ile traktör biçme aletlerine ait lastik aparatlar yanara zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

COVİD-19 SALGINI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLER

14-15.07.2021 tarihlerinde, Covid-19 salgını çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında Girne ve Lefkoşa İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren cafe, bar, restoran/meyhane vb iş yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı, Girne Kaymakamlığı, Girne, Alsancak ve Lapta Belediyelerine ait zabıta ve polis ekiplerinin görev aldığı denetimlerde; meyhane, restoran, cafe ve bar işletmecileri 12.07.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren kararlar ile ilgili olarak alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi.

Lefkoşa ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, Girne ilçe sınırları içerisinde yapılan denetimlerde 2 marketin kapama saatlerine uymadığı, 2 işletmenin yüksek sesle müzik yaptığı, bir işletmenin çalışanlarının ise PCR testlerinin eksik olması ve maskelerinin takılı olmaması sebebiyle haklarında yasal işlem başlatıldı.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 14-15.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise toplam 32 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Ayrıca trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 1140 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 162 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Çeşitli suçlarından dolayı 7 araç trafikten men edilmiş ve saptanan sınır üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 3 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.