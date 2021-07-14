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14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
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Polisten haberler..

14 Temmuz 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:21
Polisten haberler..

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1.13.07.2021 tarihinde, Gönyeli’de C.C.A.(E-23)’nın kalmakta olduğu ikametgâhta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan F.C.A. (E-19) ve D.U.U. (E-26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2.13.07.2021 tarihinde, Gazimağusa’da D.C.T.M. (E-24) ’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ile birlikte meselede bağlantısı olduğuna inanılan N.S.D. (K-23) tutuklamış olup, soruşturma devam etmektedir.

3.13.07.2021 tarihinde, Gazimağusa’da C.N.(E-30)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerilerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTE PARA TASARRUFU

13.07.2021 tarihinde, Girne’de M.Ş.(E-32) ve M.P.(E-38)’nin tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 725 adet 50’lik, 2 adet 10’luk ve bir adet 2’lik banknotlardan oluşan toplam 36,272 ABD Doları banknot bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 13-14.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 30 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Polisiye OlaylarPolis HaberleriPolis Basın Subaylığı
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