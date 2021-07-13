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13 Temmuz 2021 Salı gündemi
13 Temmuz 2021 Salı gündemi
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Polisten haberler..

13 Temmuz 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

13 Temmuz 2021 Salı 12:00
Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

11.07.2021 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu pansiyon içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Şaban İSKİFOĞLU(E-65)’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Kalp Krizi” olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.         

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

12.07.2021 tarihinde Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından  gerçekleştirilen operasyon neticesinde; O.S.S.(E-26) ve I.O.O.(E-26)’nun kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 12-13.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye Olaylar
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