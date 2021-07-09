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Polisten haberler..

9 Temmuz 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

09 Temmuz 2021 Cuma 14:24
Polisten haberler..

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
08.07.2021tarihinde, saat 18:45 sıralarında, Hamitköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu D.T.M.(E-26) ’nin kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan T.I.M.(E-24) ve K.C.M.(E-26)’nin üzerlerinde yapılan aramada yaklaşık 60 gram ağırlığında satışa hazır vaziyette hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Ayni gün D.T.M. (E-23)’nin Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada meselede bağlantısı olduğu tespit edilen K.C.H.(E-23)’nin ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ile birlikte mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğuna inanılan L.N.A.(K-26) ve D.Z.M. (E-26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK      

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2020 yılı Ağustos ayı içerisinde, Bafra’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışmakta olan N.O.(E-56)’nun asansör tamiri ve iş yeri lojmanlarına su alınması için kendisine verilen toplam 3.635 TL parayı zimmetine geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET   
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 08-09.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 5 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Polisiye Olaylar
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