Polisten haberler..

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

08.07.2021tarihinde, saat 18:45 sıralarında, Hamitköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu D.T.M.(E-26) ’nin kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan T.I.M.(E-24) ve K.C.M.(E-26)’nin üzerlerinde yapılan aramada yaklaşık 60 gram ağırlığında satışa hazır vaziyette hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Ayni gün D.T.M. (E-23)’nin Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada meselede bağlantısı olduğu tespit edilen K.C.H.(E-23)’nin ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ile birlikte mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğuna inanılan L.N.A.(K-26) ve D.Z.M. (E-26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK



2020 yılı Ağustos ayı içerisinde, Bafra’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışmakta olan N.O.(E-56)’nun asansör tamiri ve iş yeri lojmanlarına su alınması için kendisine verilen toplam 3.635 TL parayı zimmetine geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.