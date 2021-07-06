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Polisten haberler..

6 Temmuz 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

06 Temmuz 2021 Salı 14:26
Polisten haberler..

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE VE KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU          
05.07.2021 tarihinde, 21.30-22.30 saatleri arasında, Gemikonağı’nda M.Y.’ye (E-36) ait ikametgah’ta yapılan aramada, yaklaşık 1,5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir başkası adına kayıtlı bir adet av tüfeği ile toplam 60 adet av tüfeği fişeği bulunmuş olup, adı edilen tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.        

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MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK      
2019 Ağustos-2020 Eylül ayları arasında, Gazimağusa’da K.Ç.(E-46)’nin, bir şahsa ait olan apartmandaki kiracılardan tahsil ettiği toplam 24,850 TL parayı sahibine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 05-06.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 5 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye Olaylar
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