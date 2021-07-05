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Polisten haberler..

5 Temmuz 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:32
Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)
03.07.2021 tarihinde, Yeniceköy’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa ARIKAN(E-62)’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Akciğer yetmezliğine bağlı kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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KUNDAKLAMA
05.04.2021 tarihinde saat 01:00 sıralarında İskele Boğaz Limanı’nda, Rıza BENER’e (E-46) ait tadilat aşamasında olan ve kara üzerinde askıda bulunan tekne, meçhul şahıs/lar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılmıştır. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu teknenin kaptan kısmı ile içerisindeki dümen tertibatı, elektrik tesisatı, koltuklar yanarak zarar görmüş, kabin giriş kapısı, 11 adet pencere, çerçeveleri ile kabin iç ve üst kısımları ısıdan dolayı hasara uğramıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 04-05.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Polisiye Olaylar
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