Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

03.07.2021 tarihinde, Yeniceköy’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa ARIKAN(E-62)’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Akciğer yetmezliğine bağlı kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KUNDAKLAMA

05.04.2021 tarihinde saat 01:00 sıralarında İskele Boğaz Limanı’nda, Rıza BENER’e (E-46) ait tadilat aşamasında olan ve kara üzerinde askıda bulunan tekne, meçhul şahıs/lar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılmıştır. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu teknenin kaptan kısmı ile içerisindeki dümen tertibatı, elektrik tesisatı, koltuklar yanarak zarar görmüş, kabin giriş kapısı, 11 adet pencere, çerçeveleri ile kabin iç ve üst kısımları ısıdan dolayı hasara uğramıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 04-05.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.