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2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Polisten haberler..

2 Temmuz 2021 Polis Basın Bülteni..

02 Temmuz 2021 Cuma 11:31
Polisten haberler..

KANUNSUZ HİNTKENEVİRİ TÜRÜ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU     
02.07.2021 tarihinde, saat 01:00 sıralarında Dipkarpaz-Yenierenköy anayolu üzerinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından durdurulan M.E.M.E.E.F.(E-25)’nin şüpheli vaziyette görülmesi üzerine kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs ile birlikte, konu araçta yolcu olarak bulunan A.M.E.M.M.(E-25), S.K.(K-21), A.Z.(K-21) ve A.N.A.A.Z. (E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 01-02.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 30 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.


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ARAZİ YANGINI   
01.07.2021 tarihinde saat 12:00 sıralarında Dağyolu’nda Mehmet Salih ÇOBANGİL’e ait arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmıştır. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu 160 torba saman tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Polisiye Olaylar
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