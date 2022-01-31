Polisten haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

30.01.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne'de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; H.K.(E-22)'nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada toplam 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet elle sarılmış sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik pet şişe bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen D.C.S(E-32)’nin ikametgahında yapılan aramada ise, yaklaşık 22 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR

30.01.2022 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Girne’de, Y.S.(E-36), misafir olarak bulunduğu daire içerisinde, aralarında tartışma çıkan Esen Damla TUNÇ'un yüzüne yumruk vurmak suretiyle adı edilenin burnunun kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

30.01.2022 tarihinde, Saat 07:30 sıralarında, Girne’de sakin Md HASANUZZAMAN (E-26) ikametgahından ayrılmış olup halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.