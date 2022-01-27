Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

25.01.2022 tarihinde, Taşkent’te ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Behiç ÖZMAN (E-70)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "aterosiklerotik kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kalp krizi ile solunum ve dolaşım yetmezliği" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

SOYGUN (GELİŞME) VE SUÇU ÖRTEN

24.01.2022 tarihinde, Esentepe’de meydana gelen soygun meselesinde zanlı olarak aranmakta olan B.C.Ş.(E-24) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada ayrıca; B.K.(K-22)’nin, soygun suçundan zanlı olarak aranmakta olan B.C.Ş’yi, 25.01.2022 tarihinde kullanımındaki araç ile Girne’ye götürdüğü halde, söz konusu şahsı Gazimağusa’ya bıraktığı yönünde polise yalan ifade vererek suçu örten suçunu işlediği tespit edilmiştir. B.K.(K-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE ( HİNTKENEVİRİ ) TASARRUFU

26.01.2022 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Ortaköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; O.M.E.(K-27)’nin üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIK

23.01.2022 tarihinde, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Keyf-i İstanbul isimli iş yerinin kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden bir adet dizüstü bilgisayar ile 3 adet kapı anahtarı çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Y.Ş.D.A (E-28) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

MÜSDAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

009.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında, Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir kıyafet satışı yapan iş yerinde çalışmakta olan Z.K.(K-48)’nin, müşterilere satmış olduğu giyim ürünlerine karşılık tahsil ettiği toplam 1.100 TL nakit parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

26.01.2022 tarihinde, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde çalışmakta olan N.E.(E-52) ve H.G.(E-26)’nin işletmeye ait para kasasının içerisinden 185.366.17 Euro nakit parayı alıp tasarruflarına geçirerek suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

2021 yılı içerisinde Lefkoşa’da, S.D.(E-38), nişanlısı tarafından kendisine emanet olarak verilen kayınvalidesine ait salon aracı kendisine ait olduğunu söyleyip başka bir şahsa satmak suretiyle söz konusu şahıstan karşılığında 22.000 TL ve başka bir araç alarak sahtekarlıkla para ve mal temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.