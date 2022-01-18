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Polisten haberler

18 Ocak 2022 tarihli Polis Basın Bülteni..

18 Ocak 2022 Salı 13:33
Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

17.01.2022 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Hüseyin BENER (E-70) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

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17.01.2022 tarihinde, 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonu sonucu A.J.H.K.(E-28)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 65 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

08.10.2021-08.11.2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da, R.P.(E-23) ve C.Z.(E-48), R.P’ye ait olup 5000 TL karşılığında bir şahsa sattıkları cep telefonunu daha sonra, içerisinde görüntülerin olduğunu ve polisin cep telefonunu istediği yalan beyanında bulunup dolandırmak kastı ile söz konusu cep telefonunu konu şahıstan geri almak suretiyle sahtekarlıkla para temin etmişlerdir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzeriene bahse konu şahıslar, 17.01.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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