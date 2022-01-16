Polisten haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

15.01.2022 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında; A.H.(E-25)’nin polis farketmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 10 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas teraziyi çöp kutusuna attıktan sonra olay yerinden koşarak kaçtığı esnada alıkonularak tutuklanmıştır.

Akabinde A.H.(E-25)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.A.(E-24), O.S.(E-21) ve H.S.H.R.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

15.01.2022 tarihinde, 08:00-11:00 saatleri arasında, Yedidalga’da, bir ikametgahın bahçesi içerisnde bulunan 1400TL değerindeki yaklaşık 70 kg kolokasın, F.D.(E-41), M.D.(K-38) ve G.T.(K-60) tarafından torbalara doldurulup kullanımlarındaki araca yükleyerek çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

14.01.2022 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Boğaziçi'nde sakin Mehmet YİĞİT(E-43) ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup olup, soruşturma devam etmektedir.