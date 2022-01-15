Polisten haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU TASARRUFU

14.01.2022 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Ercan-Gaziköy Anayolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.C.(E-53)’nin kullanımında bulunan araçta, üzerinde ve akabinde de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tasarrufunda toplam 33 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam üç adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

EV AÇMA VE HIRSIZLIK

14.01.2022 tarihinde, Çatalköy’de meydana gelen ev açma ve hırsızlık meseleleri ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen Y.M.A.(E-22) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın; Çatalköy’de iki farklı ikametgahtan toplam 1750 TL nakit para ve bir şahsa ait olup çalışır vaziyette bulunan aracı mal sahibinden izinsiz alıkoyarak kullandıktan sonra terk edip, aracın kontak anahtarını çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.