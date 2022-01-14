Polisten haberler

ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

14.01.2022 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, H.U.(E-30) kullanımındaki araç ile 175 mlgr. alkollü içki tesiri altında seyrettiği sırada, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Sedat GENÇTÜRK’ü aracı ile takip edip öldürmek kastı ile motosikletin arka kısmına, aracı ile kasten vurarak adı edilenin yere düşüp yaralanmasına sebep olmuştur. Olayda yaralanan Sedat GENÇTÜRK, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Araç sürücüsü H.U. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU (GELİŞME)

09.09.2021 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, S.T.S.(E-24)’nin tasarrufunda tespit edilen uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 41 adet LSD türü kağıt parçaları ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.F.A.(E-30) 13.01.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.