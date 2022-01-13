Polisten haberler

HIRSIZLIK

1. 30.12.2021 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yağmur sokak üzerinde park halinde bulunan bir araç içerisinden, araç sahibine ait çantada muhafaza edilmekte olan 7000 STG ile 255 TL nakit para ve KKTC pasaportunu çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen M.S.(E-21) 12.01.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 09.01.2022 tarihinde, saat 09:40 sıralarında, Alsancak'ta faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, çekiliş standı üzerinde bulunan 1650 TL değerindeki tablet bilgisayar çalınmıştır.



EV AÇMA VE HIRSIZLIK

06.01.2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Tekin Yurdabak caddesi üzerinde bulunan bir ikametgahın penceresi açılıp içeriye girilmiş ve içerisinden; bir adet araç kontak anahtarı çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen M.S.(E-21) 12.01.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.