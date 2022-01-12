Polisten haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE VE GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

11.01.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Arapköy'de, Girne Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Son Durak-2 Operasyonu) sonucu E.K.(E-51)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 650 gr. ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık 28 gr. ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve gümrüğe beyan edilmemiş 360 paket sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

1. 01.01.2022 tarihinde, Cihangir'de faaliyet gösteren bir torna atölyesinin avlusu içerisinde muhafaza edilmekte olan toplam 150.000 TL değerindeki muhtelif tarımsal aletlere ait parçalar çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.A.(E-28) ve O.A.(E 21) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 04.01.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da Bölgesinde faaliyet gösteren bir döşeme dükkanı içerisinde, işletme sahibine ait para cüzdanı içerisinde muhafaza edilmekte olan 200 Dolar nakit para çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.B.(E-34) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YARALAMA VE CİDDİ DARP

10.01.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Girne'de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde, B.U.(E-22) aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Mustafa BABAÇ(E-20)’ı burnundan hafif şekilde yaralamış, olay yerinde bulunan S.K.A.(E-19) ise adı edilenin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine yumruk ve tekme atmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp etmiştir. Mustafa BABAÇ, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Bahse konu şahıslar 11.01.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.