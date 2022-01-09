Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

1. 07.01.2022 tarihinde, Karaman’da ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Ahmet ÇANDARLI (E-60)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 07.01.2022 tarihinde, Girne'de ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Havva SALCI (K-68)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “hipertansiyon ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

08.01.2022 tarihinde, saat 14:45 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunun Dağyolu Çemberi yakınlarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından S.Y.(K-37)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ PATLAYICI MADDE İTHALVE TASARRUFU

08.01.2022 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Akyar Kara Giriş Kapısından, KKTC’ye geçiş yapan T.K. (E-32)’nin kullanımında bulunan araçta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada KKTC’ye ithali yasak olan toplam 110 adet muhtelif markalarda canlı av tüfeği fişeği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

EV AÇMA VE HIRSIZLIK

08.01.2021 tarihinde, Alsancak’ta Sezgin YİĞİTOĞLU’na ait ikametgahın penceresi hasar yapılarak açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; 6 adet şarj aleti, 1 adet güneş gözlüğü, 2 adet kapı kolu, 4 adet pil, 1 adet parfüm, 1 kutu perde askısı, 3 adet cam kupa bardak, 1 adet mum, 1 adet duvar saati ve 1 adet kutu içerisinde cam kase çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.B.(E-46) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.