Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 05.01.2022 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Bafra'da sakin Ümit ÇELİK (E-35) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 05.01.2022 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Esentepe’de sakin William Jardine WOOD (E-74) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

1. 03.01.2022 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Guenael Mınanga MIHALI (E-25)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 05.01.2022 tarihinde, Çatalköy’de deniz içerisinde ölü olarak bulunan Hasan CAMBAZOĞLU (E-56)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu suda boğulma” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

05.01.2022 tarihinde, 15:30 sıralarında, Gayretköy’de, iki farklı şahsa ait olan limon bahçelerinden toplam 30 kg limonun dalından koparılmak suretiyle çalındığı tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen V.D.(E-69) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

05.01.2022 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir lastik tamir atölyesinde, Orhan YAZICI (E-47) kullanımında bulunan otobüsün sağ arka lastiğine hava doldurduğu sırada, lastiğin muhtemelen fazla hava basıncından dolayı patlaması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Orhan YAZICI, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Adı edilenin hayati tehlikesi mevcut olup, soruşturma devam etmektedir.