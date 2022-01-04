Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

03.01.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de sakin Guenael Mınanga MIHALI (E-25) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

31.12.2021 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Fuat FUAT(E-87)’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespit için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

03.01.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da bulunan bir alışveriş merkezinin oto park alanı içerisinde, A.A.(E-20)’nın şüpheli hareketleri üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince söz konusu şahısn üzerinde yapılan aramada; MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 137 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YARALAMA

03.01.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Beylerbeyi’nde Değirmen Sokak üzerinde, O.D.(E-45), 284 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Kıraç ÖZDEMİRTAŞ’ı sol elinden hafif şekilde yaralamıştır. Kıraç ÖZDEMİRTAŞ, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.